Val Mulini, è accaduto di nuovo: ancora un mezzo pesante bloccato lungo la strada che sbuca sulla via Napoleona. E’ successo intorno alle 12 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.

Gli agenti sono stati costretti a intervenire per aiutare il conducente del camion che ha imboccato la via Val Mulini ma poi, oltre l’autosilo, non riusciva più a proseguire perché alla guida di un mezzo troppo ingombrante per passare sotto il ponte.

Dopo una serie di manovre il mezzo pesante è riuscito a superare la barriera del ponte e uscire dalla via. L’intervento si è risolto intorno alle 14.