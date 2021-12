Babbo Natale luminosi, cappelli con le lucine, alberelli decorati e casette. Un carico di articoli natalizi, pronti ad essere venduti nelle ormai prossime festività, è stato bloccato dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane all’ingresso in Italia perché non conforme agli standard di sicurezza previsti dall’Unione Europea.

La merce proveniva dalla Svizzera e tutti gli articoli, fabbricati in Cina, erano stati genericamente indicati con la dicitura “articoli per le feste di Natale”. Gli operatori dell’Agenzia hanno controllato il materiale in modo dettagliato per verificare il rispetto delle norme per la vendita al pubblico in sicurezza.

Il carico comprendeva casette in ceramica, alberelli di Natale in metallo e sagome in legno raffiguranti Babbo Natale, tutti dotati di lucine e dispositivi luminosi, oltre ai tradizionali cappelli rossi con il pompon.

Le verifiche hanno accertato che i prodotti natalizi erano privi delle necessarie attestazioni di conformità agli standard di sicurezza dell’Unione Europea e la merce è stata dunque fermata dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane dell’Ufficio di Como.

Numerose le irregolarità riscontrate sotto il profilo della sicurezza: dalla mancanza della marcatura “CE” su casette e alberelli, all’assenza delle certificazioni per apparati elettrici riscontrata sui Babbo Natale luminosi. I cappelli, privi di marcatura e dell’etichetta di composizione, erano fabbricati con materiali giudicati inadeguati e di scarsa qualità.

L’intero carico è stato sottoposto a fermo amministrativo ed è \stata fatta la segnalazione alla Camera di Commercio, competente per le sanzioni in materia di violazioni alle norme di sicurezza.