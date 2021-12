Dopo i pareri favorevoli degli enti preposti (l’Ema a livello europeo e l’Aifa in Italia) e le indicazioni del Ministero della Salute, da domani mattina in Lombardia sarà possibile prenotare le vaccinazioni anti Covid anche per i bambini compresi nella fascia d’età tra 5 e 11 anni, mentre le somministrazioni partiranno giovedì 16 dicembre.

L’Asst Lariana ha già annunciato che per le iniezioni ai più piccoli saranno allestiti ambulatori dedicati in via Napoleona a Como (l’edificio 53 all’interno del compendio dell’ex Sant’Anna) e negli ospedali Sant’Antonio Abate di Cantù (laboratorio Analisi) e Erba Renaldi di Menaggio (il Centro Vaccinale Infanzia e Adolescenza dove saranno previste sedute tre volte alla settimana). Gli appuntamenti saranno garantiti nella fascia oraria pomeridiana 14-20 mentre il sabato e la domenica dalle 8 alle 20.

Per le prenotazioni sarà possibile utilizzare la piattaforma regionale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it.

Ai bambini verrà somministrato il vaccino Pfizer ma in dose pediatrica e quindi ridotta rispetto a quella degli adulti. Sono previste due iniezioni a distanza di tre settimane l’una dall’altra.

Moratti: “Accessi facilitati e fasce orarie pomeridiane più comode per le famiglie”

“In Lombardia – ha spiegato l’assessore al Welfare e vicepresidente della regione, Letizia Moratti – la platea interessata è di circa 600mila ragazzi e i centri vaccinali sono stati riorganizzati per garantire ai più piccoli sino a 40mila inoculazioni al giorno. Abbiamo previsto – aggiunge – percorsi dedicati e personale formato nella gestione del target pediatrico, accessi facilitati e fasce orarie pomeridiane più comode per le famiglie, che tengano conto degli impegni scolastici nei giorni feriali, mentre si potrà accedere tutto il giorno il sabato e la domenica”.

Di conseguenza l’Asst Lariana ha individuato – come detto – sedi e personale dedicato alla fascia d’età. Si parte il 16 dicembre con le somministrazioni.

Le iniezioni anti Covid devono essere somministrate a quindici giorni di distanza dalla vaccinazione antinfluenzale e/o dal vaccino esavalente.

Diretta per rispondere ai dubbi

Per sostenere i genitori nella scelta di vaccinare i propri figli Regione Lombardia ha organizzato per giovedì 16 dicembre, dalle 17.00 alle 19.00, una nuova diretta social #STOPAIDUBBI SPECIALE BAMBINI con gli esperti, che sarà trasmessa da Espansione Tv.

Durante la diretta sarà possibile approfondire il tema della malattia e delle vaccinazioni anti Covid-19 in età pediatrica (fascia 5- 11 anni) con l’aiuto di professionisti clinici e sanitari.

Le famiglie possono già inviare le domande ai professionisti tramite il numero WhatsApp dedicato 334.6324686.