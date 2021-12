Grave incidente nella notte a San Fedele Intelvi, lungo la provinciale, intorno alla mezzanotte.

Per cause ancora in corso di accertamento un’auto è uscita di strada finendo contro il muro di un edificio. A bordo un uomo di 30 anni che è stato soccorso dal 118 e poi trasportato con l’eliambulanza all’ospedale di Varese in codice rosso, quindi massima gravità. Avrebbe fatto tutto da solo, non risulterebbero coinvolti altri mezzi. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Menaggio.