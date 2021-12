Il Concorso AsLiCo per giovani cantanti lirici arriva alla 73esima edizione, un appuntamento, atteso da molti giovani cantanti, che sempre numerosi si iscrivono per accedere ad audizioni e selezioni. Da sempre valutato da una giuria internazionale, che annovera sovrintendenti e direttori artistici di tutta Europa, negli ultimi 72 anni ha consacrato da Carlo Bergonzi ad Anita Cerquetti, da Angelo Loforese a Renata Scotto, da Luigi Alva a Piero Capuccilli, da Mirella Freni a Maria Chiara, da Giorgio Zancanaro a Katia Ricciarelli, da Carlo Colombara a Giuseppe Sabbatini, da Michele Pertusi ad Ambrogio Maestri, per citare solo alcuni dei tanti nomi, che videro, con il concorso AsLiCo, l’avvio di una brillante carriera.

“Da quasi vent’anni ho il privilegio di far parte della Commissione del Concorso AsLiCo.” Afferma Giovanni Vegeto, Direttore Generale del Teatro Sociale di Como / AsLiCo “In questi lustri, i nomi di più di 3000 cantanti arrivati al concorso sono apparsi nei cartelloni di prestigiosi Teatri e sale da concerto in tutto il mondo. La nostra piccola e grande soddisfazione è aver contribuito ad incoraggiare e sostenere queste voci nella fase più delicata e incerta della loro carriera, quella iniziale, dando loro fiducia e la possibilità di esprimere le loro potenzialità, in diverse produzioni liriche, concerti, cui arrivano dopo aver seguito le masterclass dell’AsLiCo Academy. Le qualità artistiche che ogni anno ritroviamo nei giovani cantanti, che si presentano al concorso, rafforzano in noi la certezza e infondono nuova speranza che la lirica, e l’arte del belcanto in particolare, verranno traghettate, con sempre nuova linfa vitale, in buone mani.

Siamo felici quest’anno di aver ripreso attività di prelezione in presenza, in diverse città europee, da Poznań a Roma, da Avignone a Catania e garantire accesso al concorso a musicisti provenienti da tutto il mondo.”

La manifestazione si svolge d’intesa con il circuito di Opera Lombardia (Teatro Grande di Brescia, dal Teatro Ponchielli di Cremona, dal Teatro Donizetti di Bergamo, dal Teatro Sociale di Como AsLiCo e dal Teatro Fraschini di Pavia) e la Fondazione Teatro alla Scala di Milano, con il patrocinio del Ministero per i Beni Culturali e Regione Lombardia, con il sostegno di Fondazione Cariplo, in sinergia con il Comune di Como e la Società dei Palchettisti.

Come ogni anno il concorso è strutturato in due sezioni:

Sezione A ‘per il ruolo’, per due produzioni:

i tre ruoli principali per La Traviata di Giuseppe Verdi (Il progetto creativo selezionato vedrà il debutto venerdì 2 e domenica 4 dicembre 2022, presso il Teatro Ponchielli di Cremona, seguirà poi una tournée negli altri Teatri di OperaLombardia e presso le istituzioni coinvolte nel progetto, quali la Fondazione Rete Lirica delle Marche);

i ruoli del Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart.

Sezione B ‘Voci emergenti’.

Calendario delle Preselezioni

Poznań, Grand Theatre – 12 gennaio 2022

Como, Teatro Sociale di Como – 15 e 26 gennaio 2022

Roma, Accademia Filarmonica Romana – 17 e 18 gennaio 2022

Avignone, Opéra Grand Avignon – 19 gennaio 2022

Catania, Teatro Massimo Bellini – 24 gennaio 2022

Eliminatorie: giovedì 3 e venerdì 4 febbraio 2022

Semifinale: sabato 5 febbraio 2022

Finale: domenica 6 febbraio 2022 – ore 15.30