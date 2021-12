Domani è il giorno della Mezza Maratona di Como che, dopo l’interruzione estiva, è giunta alla decima edizione . Per l’evento è stata decisa la chiusura (per mezz’ora) della via Per Cernobbio. La partenza della competizione è infatti programmata alle 9:00 al Tempio Voltiano. Lì, 750 atleti , suddivisi in 4 gruppi, inizieranno la corsa scaglionati. Ogni 2 minuti partirà un gruppo.

Per permettere il passaggio della carovana di maratoneti, il Comune di Como ha emesso un’apposita ordinanza di temporanea interdizione al traffico tra le 8:55 e le 9:30 in via per Cernobbio da Largo Spluga fino alla rotatoria di via Per Cernobbio/via Pellico in prossimità del torrente Breggia.

Ma non sono le uniche chiusure. Dalle 6:00 alle 14 è prevista anche la sospensione della circolazione per tutte le categorie di veicoli in nelle vie Vittorio Veneto, Puecher e Piazzale Somaini. Cernobbio ha fatto ordinanza per parcheggi in centro. Al ritorno a Como, i corridori da Laglio passeranno sui marciapiedi.