Covid e scuola: nell’ultimo report diffuso dall’Ats Insubria, che riguarda la settimana dal 6 al 12 dicembre, sono 37 le classi in quarantena – stabili rispetto al bollettino precedente – mentre aumentano i contagi tra studenti, docenti e altri operatori scolastici. In questo caso si passa da 461 a 515 persone isolate.

Il maggior numero di alunni costretti a stare a casa frequenta le scuole elementari.

“Nella prima fase di diffusione del virus abbiamo assistito a contagi che avvenivano fuori dalle classi – sottolinea Giuseppe Catanoso direttore sanitario di Ats Insubria – Oggi invece a causa della variante Delta il virus si diffonde all’interno delle classi, dove si registrano numerosi contagi”.

Nelle ultime due settimane l’Ats ha ricevuto mediamente 50 segnalazioni al giorno. L’Agenzia di Tutela della Salute spiega, inoltre, che è in corso il reclutamento di soggetti privati accreditati che potrebbero ulteriormente ampliare l’offerta di tamponi rivolta al mondo della scuola.

“I casi continuano ad aumentare e abbiamo potenziato anche la capacità di effettuare tamponi – spiega ancora Catanoso – Abbiamo chiesto a privati accreditati, come i poliambulatori, di offrirci la disponibilità delle agende. Già dai prossimi giorni avremo a disposizione delle strutture private per poter effettuare i tamponi”.

Intanto si attende ancora l’intervento i supporto da parte della struttura commissariale, come indicato dal Ministero della Salute. Nei giorni scorsi era stato annunciato l’arrivo dell’esercito per svolgere i tamponi sia nelle scuole sia a domicilio. “Abbiamo quadruplicato lo screening – conclude Catanoso – per questo abbiamo chiesto alle Asst di aumentare le loro capacità di effettuare tamponi ma occorre contare sull’appoggio anche di strutture qualificate private”.

Chiusa una scuola a Fino Mornasco

L’aumento dei contagi all’interno delle scuole del territorio comasco ha portato alle prime chiusure. Stop alle lezioni nella scuola primaria “G.Marconi” di Fino Mornasco. L’esito dei tamponi, che ha rivelato diversi casi positivi, non ha lasciato alternative. “Attualmente sono 36 i positivi tra i bambini, sei i docenti invece contagiati – spiega il sindaco Roberto Fornasiero – Verosimilmente avremo altri positivi in arrivo. Abbiamo dunque superato il 30% dei casi nell’istituto e Ats ci ha confermato la necessità del provvedimento”. E’ scattata dunque l’ordinanza sulla chiusura temporanea della scuola primaria fino al 22 dicembre 2021 compreso. I ragazzi torneranno sui banchi soltanto dopo le festività, a gennaio.