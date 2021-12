Dalle prove con validità tricolore a quelle che hanno più rilevanza a livello locale: la federazione Aci Sport e gli organizzatori hanno definito il calendario dei rally per la stagione 2022. La Lombardia non fa eccezione. Due le competizioni lariane, il Rally Aci Como-Etv e il Rally della Valle Intelvi, che viene riproposto dopo anni nel nome del suo storico organizzatore, Enrico Manzoni.

Le gare più importanti saranno il Rally 1000 Miglia a Brescia (fine settimana del 28 agosto) valido per il Tricolore Assoluto e proprio il Rally Aci Como-Etv (Campionato italiano rally asfalto, a coefficiente 1,5) il 21 e 22 ottobre. L’ultimo vincitore è stato Luca Rossetti (qui il servizio dedicato all’evento 2021).

Le corse della Seconda zona di Coppa Italia (che comprende Lombardia e Liguria) saranno il Rally del Laghi a Varese (27 febbraio), il Sanremo Legend (10 aprile), la Coppa Valtellina (12 giugno), il Rally della Lanterna a Genova (3 luglio) e il già citato Rally 1000 Miglia. La finale nazionale sarà il 6 novembre al Rally del Lazio.

Le altre corse

Per quanto riguarda gli altri eventi, nel Comasco spicca, come detto, il ritorno del Rally Valle Intelvi, che andrà in scena nel fina settimana del 22 maggio, con prove sociali disegnate tra Alpe Grande, Ponna e Alta Valle Intelvi. Una gara che è stata presentata agli amministratori del territorio e al presidente della provincia Fiorenzo Bongiasca, che hanno dato il loro pieno sostegno. Non soltanto, sindaci di comuni non toccati dalla manifestazione hanno dato la disponibilità delle loro strade per il 2023.

Il calendario lombardo comprende poi il Motors Rally Show Pavia al circuito di Castelletto di Branduzzo il 13 marzo, il Camunia a Brescia il 27 marzo, il Prealpi Orobiche a Bergamo il 24 aprile, il Valli Oltrepo’ (Pavia) il 15 maggio, il Valle Imagna (Bergamo) il 28 settembre, il Sebino (Bergamo) il 9 ottobre, lo Special Circuit by Vedovati Corse a Monza il 13 novembre e il Monza Rally Show (nel 2020 e 2021 valido per il Mondiale Wrc) il 4 dicembre.