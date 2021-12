Interventi nelle scuole dell’infanzia di Como, via libera dalla giunta cittadina a una serie di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici comunali. La spesa complessiva ammonta a oltre 1,5 milioni di euro. Gli interventi che non comportano interferenze con l’attività didattica potranno cominciare dal mese di gennaio, mentre i lavori negli ambienti interni e quelli che limiterebbero significativamente la possibilità di fruire degli spazi necessari all’attività scolastica saranno effettuati nel periodo estivo, dopo il termine delle lezioni.

Cinque le scuole interessate dai lavori. Si parte dalla primaria e secondaria di primo grado di via Viganò con l’approvazione del progetto esecutivo di rifacimento totale del manto di copertura e di ripristino delle facciate, per un totale di oltre 800mila euro. Rifacimento della copertura anche per la primaria di via Isonzo, in questo caso verrà inoltre sostituita la pavimentazione della palestra e si procederà con il risanamento e la tinteggiatura degli ambienti interni. La spesa ammonta a circa 600mila euro.

Infine interventi di messa in sicurezza alla scuola primaria di via Perti, dove l’instabilità di alcune parti della gronda che si affacciano su via Nazario Sauro hanno reso necessario interdire il passaggio pedonale sul marciapiedi adiacente il perimetro della scuola. L’intervento complessivamente ammonta a 55mila euro. La struttura verrà rimossa non appena sarà possibile procedere con il consolidamento della gronda ed il rifacimento dell’intera copertura dell’edificio scolastico.

Approvato infine il rifacimento del giardino della scuola primaria di via Sinigaglia, per un totale di 50 mila euro. Il progetto esecutivo prevede la formazione di due aree verdi per il gioco, con attrezzatura per basket e minivolley, e un passaggio in erba sintetica che conduce all’ingresso della scuola. Sarà sistemata anche l’area lungo via Borgovico con nuovo terreno che copra le radici rendendo il fondo più sicuro per i ragazzi, mentre l’area dove sono presenti dei reperti archeologici verrà contornata e pulita.