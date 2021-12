Dopo il successo in trasferta contro il Vicenza, il Como domani in casa al Sinigaglia – ore 14 – affronterà la Reggina. In palio ci sono tre punti preziosi. Le due formazioni si trovano – infatti – a due lunghezze di distanza in classifica (i lariani a quota 24 mentre gli avversari a quota 22).

Un campionato – quello di serie B – fatto di continui saliscendi. La Reggina ne è un esempio. Arriva – infatti – all’appuntamento in riva al Lario dopo un periodo non facile terminato con l’esonero di Alfredo Aglietti. Al suo posto Mimmo Toscano che farà dunque il suo esordio domani.

Dal canto suo mister Giacomo Gattuso arriva alla gara casalinga dopo un successo che ha dato carica e ha alzato il morale. “Una vittoria – ha spiegato il tecnico – di cui sono molto soddisfatto perché in campo c’erano tanti giocatori dello scorso anno che si sono fatti trovare pronti in un momento in cui tra infortuni e squalifiche eravamo un po’ in difficoltà e non hanno tradito le aspettative”.

L’elenco dei convocati

Per questo match mister Gattuso ha convocato Tommaso Arrigoni, Alessandro Bellemo, Davide Bertoncini, Pierre Bolchini, Edoardo Bovolon, Andrea Cagnano, Alberto Cerri, Davide Facchin, Alessandro Gabrielloni, Massimiliano Gatto, Ettore Gliozzi, Ismail H’Maidat, Alessio Iovine, Elvis Kabashi, Antonino La Gumina, Zito Luvumbo, Vittorio Parigini, Lorenzo Peli, Filippo Scaglia, Matteo Solini, Dario Toninelli, Luca Vignali, Luca Zanotti.