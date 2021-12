Contagi Covid in aumento e a Como rischia di essere cancellato dal calendario degli eventi lo spettacolo pirotecnico di Capodanno. “Troppi rischi, difficile in quella situazione evitare assembramenti”, così il sindaco della città, Mario Landriscina alla luce dei nuovi dati che vedono un peggioramento della situazione epidemiologica corre ai ripari.

Con l’avvicinarsi delle festività di Natale e il quadro sulla situazione pandemica poco confortante, sono molte le città italiane che hanno inasprito i provvedimenti anti contagio: da Nord a Sud del Paese saltano mercatini di Natale, concerti e feste di Capodanno in piazza.

“Stiamo studiando soluzioni alternative – aggiunge il primo cittadino di Como – In questi giorni stiamo valutando la situazione anche con gli altri sindaci del lago perché da una parte non vogliamo privare la città dei fuochi di artificio ma dall’altra la sicurezza deve essere garantita”.

Poi il sindaco dice: “Non sappiamo in quanti potrebbero assistere allo spettacolo pirotecnico dell’ultimo dell’anno, ma sicuramente è un evento in cui le persone si fermano tutte in piazza Cavour e in questo caso sarebbe difficile evitare situazioni di affollamento. Stiamo valutando soluzioni alternative”.

Intanto nei giorni scorsi a manifestare preoccupazione per l’aumento dei contagi e la folla in centro città per lo shopping e gli eventi legati al Natale era stato il prefetto di Como, Andrea Polichetti, che aveva lanciato un avvertimento all’amministrazione cittadina chiedendo di fatto di non abbassare il livello di guardia e di attuare misure più severe qualora la situazione epidemiologica lo richiedesse.

Le immagini degli scorsi weekend, del resto, parlano da sole. Folla nelle piazze principali per le illuminazioni e code di auto che si dirigono in centro. Scene che rischiano di peggiorare domani, ultimo weekend per lo shopping natalizio e durante i giorni festivi tra Natale e l’Epifania.