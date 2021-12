Palazzetto del ghiaccio di Casate, lunedì partono i lavori. Con una giunta straordinaria convocata oggi è arrivato l’ok. L’intervento da 70mila euro richiedeva – infatti – un triplo passaggio dei settori Sport, Lavori Pubblici e Partecipate.

La somma era già nelle disponibilità di Como Servizi Urbani che gestisce l’impianto.

Di fatto le operazioni riguardano il consolidamento della trave della copertura. Entro la fine dell’anno verranno effettuate le prove di carico e la capacità viene aumentata. Si tratta di lavori che permetteranno di riaprire in sicurezza il palaghiaccio per consentire alle società sportive di tornare ad allenarsi (circa 600 gli atleti coinvolti). Con le operazioni al via lunedì sembra quindi che la data annunciata per la riapertura – la metà di gennaio – sarà rispettata. E’ stato comunque ribadito anche nella giunta straordinaria odierna che nel 2022 dovrà essere messo in campo un intervento strutturale più consistente e atteso da anni.

Soddisfatto l’assessore allo Sport, Paolo Annoni. “Senza il via libera di oggi non si poteva partire con i lavori lunedì e quindi garantire le scadenze, per questo abbiamo indetto una riunione di giunta appositamente, i colleghi si sono fatti trovare pronti e quindi possiamo iniziare”. L’impianto è noto – ha chiuso improvvisamente a metà novembre a causa di verifiche necessarie alla copertura.

Centro sportivo “Gigi Meroni”

Buone notizie anche per la riqualificazione del Centro Sportivo “Gigi Meroni” di Albate. La giunta comasca ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Si tratta di un intervento da 4 milioni di euro in totale in larga parte coperti dai fondi regionali del “Patto Lombardia”.