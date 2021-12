Il 32° Premio Stella di Natale Felice Baratelli è stato assegnato all’associazione Thais impegnata nella rieducazione a cavallo e in acqua, fornisce terapie riabilitative per bambini e adulti con disabilità fisiche e mentali. La consegna del riconoscimento si è tenuta ieri sera nella Sala Bianca del Casino Sociale di Como per mano della presidente Silvia Baratelli, il premio è stato ritirato dalla presidente dell’associazione Thais Pia Pullici, davanti a numerose autorità intervenute alla serata.

Premio omaggio a Felice Baratelli

Il “Premio Stella di Natale Felice Baratelli” è un omaggio al fondatore Felice Baratelli, che viene conferito annualmente a chi, come da regolamento del riconoscimento, mostra prova tangibile del motto “bene per il bene”.

La motivazioni

“Costanza, impegno e tanto amore per aiutare questi ragazzi a dimenticare i loro disagi, facendoli divertire, con gioia, guidati da persone speciali che li conducono con affetto e dedizione” si legge nella motivazione che ha attribuito il riconoscimento all’associazione Thais.

A rendere ancora più piacevole la serata, i canti natalizi della Famiglia Sala.