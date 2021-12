Pari allo stadio Sinigaglia nel match di questo pomeriggio fra Como e Reggina. Un risultato nel complesso giusto, con gli ospiti che sono stati più efficaci nella prima parte, in cui sono andati in vantaggio, mentre nella seconda sono saliti in cattedra i lariani, che prima hanno ottenuto il pareggio con un rigore di Cerri e poi a più riprese hanno sfiorato la rete della vittoria.

Rimane comunque un po’ di rammarico per gli azzurri, visto che la formazione calabrese arrivava da cinque sconfitte consecutive, e in riva al Lario si presentava con il nuovo allenatore, Mimmo Toscano, sostituto di Alfredo Aglietti. Le aspettative alla vigilia erano sicuramente differenti.

Dopo qualche schermaglia iniziale, ospiti in vantaggio al 16′ del primo tempo con un gol di Rivas, abile a calciare a rete dopo una respinta del portiere azzurro Facchin su una conclusione di Bellomo. Il Como prova a reagire, ma è ancora la Reggina ad avere le opportunità per raddoppiare.

Nella ripresa la musica cambia. I padroni di casa mostrano un piglio più autorevole e concretizzano la supremazia territoriale con il gol dell’1-1 segnato dal bomber Cerri su calcio di rigore. A quel punto gli azzurri provano ad andare con convizione alla conquista dei tre punti, ma non riescono a raggiungere l’obiettivo. L’occasione più clamorosa con Gliozzi, che colpisce il palo.

In classifica il Como è salito a quota 25 e si trova a metà della graduatoria, a non troppa distanza dai playoff. Nel prossimo turno, domenica 26 dicembre, la formazione di mister Gattuso sarà impegnata in un derby sempre molto atteso, sul campo della Cremonese, che oggi ha vinto per 4-1 in trasferta ad Ascoli.

I risultati del 18° turno

Ascoli-Cremonese 1-4; Como-Reggina 1-1; Cosenza-Pisa 0-2; Crotone-Pordenone 4-1; Frosinone-Spal 4-0. Benevento-Monza è stato rinviata per l’alto numero di giocatori positivi al Covid nella formazione brianzola