Grandi firme della scherma in gara oggi a Lariofiere ad Erba. Sono 218 gli atleti iscritti all’appuntamento brianzolo. I padiglioni del centro espositivo ospitano infatti la Prima Prova Nazionale Assoluti di fioretto maschile e femminile. La competizione è una tappa fondamentale in vista dei Campionati Italiani che dal 31 maggio andranno in scena a Courmayeur. Organizzazione a cura della Comense Scherma.

Per ragioni legate all’emergenza sanitaria, non sarà consentito l’ingresso al pubblico.

Il via alle ore 9.30 con 113 fiorettisti in gara, con in testa il numero 1 del ranking italiano e medaglia d’argento olimpica a Tokyo 2020, Daniele Garozzo, il leader della classifica mondiale Alessio Foconi e tutti gli altri protagonisti della Nazionale.

Alle 13.30 avrà invece inizio la prova femminile con 96 fiorettiste iscritte. A comandare il ranking nazionale è Alice Volpi, reduce dal trionfo in Coppa del Mondo a Saint Maur sia nella gara individuale che in quella a squadre (insieme a Erica Cipressa, Camilla Mancini e Martina Favaretto). Iscritti anche altri nomi noti come Martina Batini e Francesca Palumbo.

La squadra nerostellata

La Comense Scherma è in lizza con i suoi migliori atleti. In aggiunta a questo, la società di via dei Partigiani assegnerà al vincitore della prova di fioretto maschile la seconda edizione del “Trofeo Antonio Spallino”. Il premio è dedicato alla memoria dell’olimpionico lariano ai Giochi di Melbourne 1956.

In pedana ci saranno ben 9 nerostellati. Alle 9.30 inizierà la gara maschile con Mateu Coll Gari, Gianmarco Galvani, Francesco Griseri, Isaia Napolitano ed Alessandro Stella. Quella femminile vedrà ai nastri di partenza Irene De Biasio, Carlotta Ferrari, Arianna Proietti e Giorgia Spazzi.