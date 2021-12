Alle 17:00 torna al Teatro Sociale di Como il consueto appuntamento, con il mondo dell’operetta.

Il titolo prescelto per la Stagione Notte 2021/ 2022 è Il Paese dei Campanelli, suddiviso in tre atti, per la musica di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato, su libretto dello stesso Carlo Lombardo (Napoli 18 novembre 1869 – Milano, 19 dicembre 1959), andato in scena per la prima volta a Milano, al Teatro Lirico, il 23 novembre 1923.



Leon Bard o Leblanc, diversi sono i noms de plume del compositore e musicista napoletano, che si avvicinò all’operetta per caso, dovendo dirigere la prima italiana dello Zingaro Barone del collega austriaco Johann Strauss. Da quest’occasione del tutto fortuita nacque la carriera di Lombardo, ritenuto a tutti gli effetti il ‘padre’ dell’operetta italiana ed Il Paese dei Campanelli uno dei suoi capolavori.

L’allestimento è quello della Compagnia d’operette Elena D’Angelo, con la regia della stessa Elena D’Angelo, coreografie di Martina Ronca, allestimento e costumi Grandi Spettacoli, corpo di ballo e orchestra Compagnia Elena D’Angelo, direttore Marcella Tessarin. Nel ruolo della protagonista Bon Bon troviamo Elena D’angelo mentre Matteo Mazzoli riveste i panni di La Gaffe, Mattia Pelosi quelli di Hans, Merita Dileo in quelli di Nela, Gianni Versino è Tarquinio, Stefano Menegale Attanasio; Maresa Pagura Pomerania; Carlo Randazzo Basilio; Paola Scapolan Gretel; Stefano Ferrara Nansen; Gaia Bellunato Ethel; Fabio Vivarelli Tom.