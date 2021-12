Dalle 21:00 alle 24:00 di mercoledì 22 dicembre, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione di una galleria, lo svincolo di Lago di Como sarà chiuso. L’interruzione al traffico avverrà per le tre ore notturne in uscita per chi proviene da Chiasso.



In alternativa, ai viaggiatori viene consigliato di uscire allo svincolo di Como Centro.