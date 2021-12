Nella puntata di venerdì di ETG+Today, abbiamo visitato il piccolo-se non piccolissimo- borgo di Golferenzo dove vivono 180 abitanti. Nel comune in provincia di Pavia, abbiamo chiesto ad alcuni residenti cosa ne pensassero della docu-serie “The Ferragnez” uscita su una delle più note piattaforme di streaming. Il “perché” del viaggio (e anche della domanda posta agli abitanti di Golferenzo) sta proprio in una delle puntate della serie.

La coppia Ferragni (imprenditrice digitale) – Fedez (rapper, produttore e imprenditore) ha infatti girato sulle colline della Valversa una première inusuale. E così, dopo Milano e Madrid, Golferenzo è stata la terza location scelta per il lancio della serie. Il borgo, abitato da sole 10 persone nei mesi invernali (perlopiù anziani) è diventato un set del piccolo schermo e ha accolto la troupe al seguito dei “Ferragnez” con entusiasmo.

Gli abitanti, come si può vedere nei video postati questa mattina sulla pagina Instagram dell’influencer italiana, sono stati ripresi mentre rispondono a diverse domande. Una fra tutte: “Sapete chi sono Chiara Ferragni e Fedez?”.