Il Pisa che prende il largo, la crescita della Cremonese, il mezzo passo falso del Brescia e il primo successo del Parma con Beppe Iachini alla guida. Sono questi gli elementi di maggiore interesse della diciottesima giornata del campionato di serie B, che ieri ha visto scendere in campo il Como nella sfida pareggiata 1-1 allo stadio Sinigaglia contro la Reggina. Per chiudere definitivamente il turno mancano due match. Domani sera nel posticipo va in scena il confronto Lecce-Vicenza. La partita tra Benevento e Monza è saltata per l’alto numero di casi di Covid nella formazione brianzola.

Il Pisa ha vinto per 2-0 nella trasferta di Cosenza e ora distanza di 4 punti il Brescia, che non è andato oltre l’1-1 interno con il Cittadella. Sale al terzo posto la Cremonese dopo la netta affermazione in trasferta per 4-1 ad Ascoli. Proprio i grigiorossi attendono domenica prossima, 26 dicembre, i lariani allo stadio Zini. Seguono a quota 31 tre formazioni che non hanno giocato, Lecce, Benevento e Monza. Il Como, con il pari contro la formazione calabrese, è salito a 25 punti, a -3 dalla zona playoff, in undicesima posizione.

I risultati. Ascoli-Cremonese 1-4; Como-Reggina 1-1; Cosenza-Pisa 0-2; Crotone-Pordenone 4-1; Frosinone-Spal 4-0; Alessandria-Parma 0-2; Brescia-Cittadella 1-1; Perugia-Ternana 1-1. Benevento.Monza è stata rinvitata; Lecce-Vicenza si gioca domani alle 20.30.

La classifica. Pisa 38 punti; Brescia 34; Cremonese 32; Lecce, Monza e Benevento 31; Cittadella 29; Frosinone 28; Perugia 27; Ascoli 26; Como 25; Ternana, Parma e Reggina 23; Spal 20; Alessandria 17; Cosenza 16; Crotone 11; Pordenone 8; Lanerossi Vicenza 7