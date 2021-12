Da domani, visti i dati di frequentazione riscontrati e le richieste degli enti territoriali, per migliorare il servizio entrano in vigore le seguenti modifiche al servizio per la linea C10:

Servizio notturno Como-Colonno:

La corsa da Como n. 20T206 delle ore 1.30 e la corsa da Colonno n. 20T201 delle ore 22.30 sono cancellate.

Servizio Colonno-Tremezzo

Al servizio Colonno-Tremezzo vengono aggiunte 16 corse nei giorni feriali in modo da estendere l’orario di servizio e migliorare il collegamento tra Colonno e il pontile di Sala Comacina.

È possibile consultare gli orari sulla pagina www.asfautolinee.it​ o sul sito della provincia al link https://www.provincia.como.it/-/modifiche-c10-dal-20-dicembre​