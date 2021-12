La nuova ondata di Covid preoccupa la Svizzera. Nelle ultime 72 ore soltanto in Ticino si contano 667 contagi e 5 decessi. Berna nei giorni scorsi ha annunciato un inasprimento dei provvedimenti per contenere il contagio e oggi sono entrati in vigore.

Le nuove regole dettate dal Consiglio federale interessano in particolare i luoghi pubblici al chiuso – come ristoranti e centri culturali – dove l’accesso sarà limitato alle persone vaccinate o guarite e sarà obbligatorio indossare la mascherina, necessari anche tamponi obbligatori per poter entrare in bar e discoteche. Torna l’obbligo dello smart working e gli incontri privati in caso di presenza di persone non vaccinate saranno limitate a dieci persone.

Le nuove regole resteranno in vigore fino al 24 gennaio. Ma le autorità hanno già annunciato che potrebbero esserci cambiamenti in base all’evoluzione del contagio.