Ora c’è la conferma. Cancellati fuochi d’artificio di Capodanno di Como non ci sarà. Lo aveva anticipato il sindaco, Mario Landriscina, nei giorni scorsi a Etv, in queste ore è arrivata l’ufficialità.

“Si tratta di una decisione ragionata, ponderata e condivisa – ha detto il primo cittadino – si è deciso di annullare in via precauzionale lo spettacolo pirotecnico del 31 dicembre”. Landriscina si è poi rivolto ai comaschi, ha sottolineato che stanno rispettando le regole (con le mascherine indossate anche all’aperto). Infine il sindaco ha ribadito come, al momento, la situazione abbia imposto questa decisione prudenziale.

Con l’avvicinarsi delle festività di Natale e il quadro sulla situazione pandemica poco confortante, sono molte le città italiane che hanno inasprito i provvedimenti anti contagio.Da Nord a Sud del Paese saltano mercatini di Natale, concerti e feste di Capodanno in piazza. Anche Como, dunque, corre ai ripari annullando un evento che avrebbe inevitabilmente portato – pur se all’aperto – a possibili situazioni di affollamento.