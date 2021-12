La Croce Rossa di Lomazzo– data la situazione epidemiologica- ha pensato di attivare la campagna “festeggiamo in sicurezza” che consiste in uno screening con tampone antigenico rapido, in modalità drive-in.

Il test effettuato non è valido per il rilascio della certificazione verde COVID-19 (green pass), ma è utile come strumento diagnostico personale. Le date selezionate per l’attività sono 24 e 30 dicembre.

Il Comitato di Lomazzo ha anche previsto un “monitoraggio” per gli studenti, con uno screening che sarà eseguito l’ 8 gennaio e quindi a ridosso della riapertura delle scuole. In questo caso la prenotazione è obbligatoria su www.crilomazzo.org.

L’iniziativa è promossa e finanziata dal Comitato CRI di Lomazzo e quindi sostanzialmente gratuita per la popolazione (che potrà, eventualmente, riconoscere una offerta libera).

E’ prevista una sola postazione, a Lomazzo, nel piazzale di Via del Rampanone.