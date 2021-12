Annunciati per lunedì scorso, slittati di un paio di giorni, oggi sono iniziati i lavori al Palaghiaccio di Casate, per la messa in sicurezza della struttura.

Sono arrivate, infatti, le certificazioni mancanti per poter partire con l’intervento e quindi il cantiere è stato avviato. Nei giorni scorsi a rassicurare sui tempi dei lavori è stato Angelo Pozzoni, direttore di Como Servizi Urbani – la partecipata del Comune che gestisce l’impianto – che ha fatto sapere che entro il 15 gennaio termineremo gli interventi previsti al palazzetto.

Si tratta di interventi – 70mila euro in totale – per il consolidamento della trave della copertura. Lavori che permetteranno di riaprire in sicurezza la struttura per consentire alle società sportive di tornare ad allenarsi. A novembre scorso la chiusura improvvisa a causa di verifiche necessarie alla copertura.

Si tratta di primi lavori per far ripartire il palaghiaccio in sicurezza. Nel 2022 – come spiegato da Palazzo Cernezzi – dovrà essere poi messo in campo un intervento strutturale più consistente e atteso da anni.