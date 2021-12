Su quanto accaduto al Bassone interviene con una nota il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni: “Il carcere di Como è uno degli istituti più complessi e problematici d’Italia. Da ottobre ad oggi sono circa 16 gli episodi di aggressioni e minacce nei confronti di agenti della polizia penitenziaria”.

L’ultimo, in ordine di tempo, proprio in questi giorni. Questa situazione è inaccettabile. Mi sono speso in prima persona, con tutta la squadra della Lega, affinché venissero inseriti nella legge di Bilancio, ora all’esame del Senato, i fondi per potenziare gli organici e le dotazioni anche della polizia penitenziaria. Prevedendo anche 10 milioni la tutela legale e la responsabilità civile verso terzi a garanzia degli agenti. È imminente anche la definizione del contratto del comparto sicurezza difesa e a breve entrerà in dotazione il taser per polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Gdf. Mi auguro che anche la penitenziaria possa avvalersi di questo importante strumento di difesa e di sicurezza per gli agenti.

La nostra attenzione –conclude Molteni- nei confronti del carcere di Como rimane altissima sia per le condizioni in cui versa il personale che per l’elevata presenza di detenuti, anche stranieri che popolano la struttura”.