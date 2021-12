Domenica 19 dicembre il Liceo Musicale e Coreutico Giuditta Pasta, nella persona della sua fondatrice e direttrice Roberta Di Febo, è stato insignito del premio “Alberto Testa Sorrento” alla sua prima edizione, durante la 35° Edizione del Galà del Tony Martin Ballet School tenutosi al Teatro Armida di Sorrento.

In questa occasione Roberta Di Febo, è stata premiata in qualità di fondatrice e direttore del Liceo Musicale Coreutico Giuditta Pasta, per l’eccellenza del Coro, classificatosi primo all’ultimo Concorso Internazionale Musicale di Scandicci, tra i migliori di tutta Europa, ricevendo il massimo del punteggio. Tra i vari premiati al Galà degni di nota, l’ètoile Luciana Savignano, anche madrina dell’evento; Alfonso Paganini, Ballerino e Coreografo, fratello di Raffaele Paganini; Candida Sorrento, Prima ballerina del Teatro San Carlo di Napoli.

Durante la serata grande attenzione è stata rivolta al coro del Liceo Musicale e Coreutico, diretto dal prof. Massimo Mazza.

Alberto Testa, è stato un grande Coreografo, Danzatore, Docente di storia della danza all’Accademia Nazionale di danza di Roma. Tra i grandi successi della sua carriera l’aver firmato i balletti più importanti dell’opera e del cinema, dal Gattopardo di Luchino Visconti a tutti i più bei film in costume di Franco Zeffirelli.

Il programma della serata, organizzato dal direttore artistico e coreografo dell’Aster Ballet Tony Martin, reduce dalla tournèe in Cina con il balletto Giselle, è stato diviso in quadri di danza classica e moderna intervallati dalla premiazione di questi grandi artisti.