Depositato il progetto definitivo del nuovo palazzetto dello Sport di Cantù, obiettivo inaugurazione nell’estate del 2024.



L’Associazione Temporanea di Imprese ha iniziato questa mattina le procedure di deposito presso il Comune di Cantù del progetto definitivo che si concluderanno nei prossimi giorni.

Il progetto e le ultime modifiche

Il progetto prevede l’implementazione di differenti scenari in direzione di una sempre più spiccata polifunzionalità dell’impianto. L’arena potrà infatti ospitare, oltre alle partite di basket, convention, spettacoli, fiere, concerti, molteplici eventi sportivi indoor, attività sociali di ogni genere. Grazie alle ultime modifiche anche una pista del ghiaccio che potrà essere utilizzata sia per manifestazioni agonistiche sia per qualsiasi show.



Inoltre – fa sapere Cantù Next, società creata con l’obiettivo di costruire il palazzetto – sono state introdotte alcune importanti modifiche volte ad incrementare il livello di sicurezza dei fruitori dell’impianto, che garantiranno anche in futuro il pieno utilizzo della struttura.



L’obiettivo è arrivare all’inaugurazione del nuovo palasport nel terzo trimestre del 2024.

Paparelli: “Fase cruciale nel cammino di realizzazione della nuova arena”



“Ora che siamo arrivati – commenta il Presidente di Cantù Next S.p.A, Sergio Paparelli – a una fase cruciale nel cammino di realizzazione della nuova arena, con il deposito del progetto definitivo. Per merito del loro impegno e della loro passione abbiamo potuto intraprendere questo percorso verso un obiettivo che inizialmente sembrava quasi irrealizzabile.

Da oggi si apre una fase completamente nuova in cui gli sforzi saranno concentrati a realizzare concretamente quanto progettato. Il palasport non è solamente un’opera necessaria per la Pallacanestro Cantù, ma – conclude – rappresenterà un volano economico per l’intero territorio”.