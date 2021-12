8 lavoratori irregolari scoperti dalla Guardia di Finanza negli ultimi giorni.

Le Fiamme Gialle di Erba e gli uomini dell’Ispettorato Territoriale del lavoro di Como-Lecco, insieme con i funzionari della S.I.A.E. di Como e di Erba, hanno scoperto, in un locale di Erba, 3 lavoratori irregolari impiegati con mansioni di cassiere, cameriere e barista.

Riscontrata la presenza di un addetto alla sicurezza privo del green pass e l’assenza del cartello con il numero massimo consentito di clienti. Per queste irregolarità, sono state elevate sanzioni.



I controlli in un bar nel comune di Albavilla hanno permesso di scoprire un altro lavoratore irregolare, infine, i Finanzieri della Compagnia di Olgiate Comasco, hanno trovato altri 4 lavoratori irregolari di nazionalità italiana mentre prestavano la loro opera in un ristorante/pizzeria nel comune di Guanzate.

Nei confronti di questi ultimi due esercizi commerciali – di Albavilla e di Guanzate – richiesta la sospensione dell’attività.

Le Fiamme Gialle comasche hanno eseguito inoltre 700 controlli in materia di green pass. Controlli in 40 esercizi commerciali, riscontrando 7 irregolarità.