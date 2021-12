Impennata di contagi, arriva la stretta sul Natale. Il Consiglio dei ministri ha varato un pacchetto di nuove regole – ribattezzato Decreto festività – per arginare il contagio durante le festività natalizie.

Mascherine all’aperto e Ffp2 al chiuso e sui mezzi

Scatta l’obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca. Inoltre, il decreto Natale, introduce l’obbligo – fino alla fine dello stato di emergenza e quindi al momento fino al 31 marzo – di indossare le Ffp2 in cinema, teatri, locali per la musica dal vivo o l’intrattenimento, discoteche, stadi all’aperto e palazzetti dello sport.

Estensione del green pass

Dal primo febbraio 2022 sarà ridotta la durata del green pass da 9 a 6 mesi. Estensione dell’obbligo di certificazione verde rafforzata al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra, ma anche per musei e mostre.

Super green pass

Super green pass al chiuso per i centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento, per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia) al chiuso e per sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Fino al 31 marzo obbligo green pass rafforzato (vaccinati e guariti) in tutti i locali con somministrazione di cibo e bevande anche per consumazioni al banco.

Discoteche chiuse

Sulle feste arriva la stretta di Capodanno. Richiudono le discoteche, le sale da ballo e gli altri locali assimilati dove si svolgono eventi, concerti, feste aperte al pubblico. Oltre alle discoteche si spengono anche le luci dei concerti, degli eventi, delle feste di piazza che inevitabilmente avrebbero implicato assembramenti e presenza di folla. Stop quindi al Capodanno in strada, ai fuochi d’artificio e alle iniziative di massa all’aperto. Anche a Como lo spettacolo pirotecnico dei fuochi di artificio di Capodanno è stato annullato dall’amministrazione.

RSA

Per accedere obbligo terza dose o seconda dose con tampone