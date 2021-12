Ordinanza del sindaco di Olgiate Comasco per Babbo Natale. E’ la simpatica trovata del primo cittadino di Olgiate, Simone Moretti, che nelle scorse ore, ha firmato un’ordinanza urgente in cui autorizza Babbo Natale “a sorvolare e atterrare nel Comune di Olgiate per consegnare i suoi regali ai bambini”.

Nel documento si legge: “Attese le legittime aspettative dei bambini e delle bambine di Olgiate Comasco per un felice Natale, l’amministrazione autorizza Babbo Natale ad atterrare sul territorio cittadino per la consegna dei regali”.

Qui il link all’ordinanza del Comune di Olgiate Comasco