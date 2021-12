L’emergenza sanitaria ha portato all’annullamento ad una serie di eventi oltre che a Como anche dall’altra parte del Lario, a Lecco. Il comune della città manzoniana, in accordo con la locale prefettura, ha comunicato lo stop a due manifestazioni. Si tratta dello Spettacolo pirotecnico sul lago, previsto per la notte di venerdì 31 dicembre e della Festa della Befana, in programma giovedì 6 gennaio.

Il rammarico dell’amministrazione

Simone Piazza, vicesindaco e assessore alla Cultura ha spiegato: “Siamo rammaricati per questa decisione. La scelta è stata ponderata sino all’ultimo da parte di tutti i soggetti coinvolti. Ma a seguito dell’entrata in vigore del Decreto dello scorso 24 dicembre riteniamo opportuno l’annullamento di questi due eventi. Lo facciamo non solo per il rispetto della normativa, ma con l’obiettivo prioritario di tutelare la salute e l’incolumità dei nostri cittadini. Confermiamo invece la realizzazione di tutte le iniziative previste nei musei e nelle sale di spettacolo, compreso il concerto di Capodanno”.

QUI L’ARTICOLO DEDICATO ALL’ANNULLAMENTO DELL’EVENTO PIROTECNICO A COMO