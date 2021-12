Chiamata azzurra per Rebecca Bianchi, portacolori della Como Nuoto Recoaro. La squadra cittadina milita nella serie A1 di pallanuoto femminile. Bianchi è nel gruppo dell’Italia Under 20 per un raduno collegiale. Le atlete sono da oggi al lavoro ad Avezzano, in Abruzzo, fino al giorno 31. Per loro è stata creata una “bolla” per evitare contagi in una fase come questa, caratterizzata dall’aumento di casi di Covid.

La squadra

Sempre oggi, ripresa degli allenamenti per il resto della squadra allenata da Stefano “Tete” Pozzi. Il campionato delle lariane riprenderà il giorno 15 con la sfida interna contro Trieste. Il match con le giuliane segnerà l’inizio del girone di ritorno. La gara sarà disputata nell’impianto di Monza, utilizzato per l’ormai nota indisponibilità della piscina di Muggiò. Un torneo più che positivo per la compagine cittadina. Al giro di boa la Como Nuoto è a metà classifica in zona playoff (QUI la pagina del sito federale). Risultato di tutto rispetto, se si considera che l’obiettivo delle neoprmosse “Rane rosa” è la salvezza.