Proseguiranno fino all’Epifania i riti presieduti in Cattedrale dal vescovo di Como, monsignor Oscar Cantoni.

Venerdì 31 dicembre

Venerdì 31 dicembre si terrà la Santa Messa Pontificale in ringraziamento per l’anno trascorso e il canto del Te Deum. Al termine di un anno civile –spiega la Diocesi-, la Chiesa si rivolge al suo Signore con la celebrazione dell’Eucarestia e con il canto del Te Deum per rendergli grazie, lodarlo, domandare perdono e invocarne la benedizione. In questo tempo, ancora segnato dalla pandemia, il canto del Te Deum assume un significato del tutto particolare: è professione di fede, attraverso la Liturgia: il tempo e la storia sono saldamente nelle mani di Dio, dal quale invochiamo forza, aiuto, protezione.

ore 17.00: Santa Messa Pontificale in ringraziamento per l’anno trascorso e canto del Te Deum (diretta streaming sul canale YouTube del “Settimanale della diocesi di Como” e della “Basilica Cattedrale”).

1° gennaio

La solennità della SS. Madre di Dio è la principale delle festività mariane dell’anno liturgico.

ore 17.00: Santa Messa Pontificale, preghiera per la pace e affidamento della Città e della Diocesi alla Madre di Dio (diretta streaming sul canale YouTube del “Settimanale della diocesi di Como” e della “Basilica Cattedrale”).

6 gennaio

Durante la celebrazione eucaristica, appena dopo la proclamazione del Vangelo, è previsto il solenne Annuncio della Pasqua. L’Epifania è una festa della redenzione e la sua pienezza si avrà negli eventi pasquali. In questo contesto, la manifestazione del Signore ai Magi appare come il primo atto di una sequenza di epifanie-manifestazioni che sono il tessuto dell’intera esistenza terrena di Cristo. Lui, luce del mondo, è la meta finale della storia, il punto di arrivo di un esodo, di un provvidenziale cammino di redenzione, che culmina nella sua morte, risurrezione e ascensione al cielo. Per questo, nella solennità dell’Epifania, la liturgia prevede l’Annuncio della Pasqua: l’anno liturgico, infatti, riassume l’intera parabola della storia della salvezza, al cui centro sta il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto.