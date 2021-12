Contributi per l’attività sportiva, ultima chiamata per chi non ha partecipato al primo bando.

Alla chiusura dei lavori della commissione per l’assegnazione di contributi a sostegno di Attività Sportive a favore di Associazioni e Società sportive dilettantistiche, con sede a Como, per l’anno 2021 è risultato un avanzo di cassa di circa 30mila euro. Il settore Sport del Comune di Como ha deciso di rimettere subito a disposizione la somma per associazioni e società che non hanno potuto partecipare nei termini stabiliti dal primo bando. La procedura si dovrà però tassativamente chiudere entro il 31 dicembre di quest’anno. Per le nuove domande ci sarà un giorno di tempo. Da domani mattina e fino alle 9 di mercoledì 29 dicembre è prevista la pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune di Como l’avviso con le indicazioni e il termine di invio della documentazione.

Annoni: “Anno difficile per le società sportive”

“Per le società sportive il 2021 è stato un anno complicato e anche il presente e il prossimo futuro si annunciano difficilissimi a causa della pandemia – commenta l’assessore allo Sport del Comune di Como, Paolo Annoni – vorremmo dividere nuovamente l’avanzo tra chi, pur avendone pieno titolo, per diversi motivi non ha potuto partecipare al bando. I tempi strettissimi impongono una riapertura lampo dei termini. Ma gli sportivi sono abituati a correre per raggiungere i propri obiettivi, confido lo faranno anche in questa occasione”.