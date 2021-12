Cinque mezzi dei vigili del fuoco da Como e altri due da Sondrio impegnati questa mattina a Plesio in via alla Piazzola per l’incendio di un tetto di un abitazione . Distrutti circa 50 metri quadrati di copertura dell’edificio e anche parte della mansarda. A causa del rogo e dell’acqua utilizzata per spegnere le fiamme risultano inagibili due unità abitative. I residenti hanno trovato ospitalità da parenti. Fortunatamente non si segnalano feriti. Sono ancora in corso le ultime verifiche relative alla sicurezza dell’immobile e le valutazioni per ricostruire le cause dell’incendio.