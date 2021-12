Traffico in tilt in tutta la zona di Camerlata e fino a Grandate, tutti in coda per eseguire un tampone molecolare. Serpentone di auto anche da Como centro fino al Poliambulatorio di via Napoleona. Sospesi da poco prima delle 10 i test a pagamento. Chiuso l’accesso, mentre prosegue regolarmente l’esecuzione dei tamponi prenotati per gli aspetti di sanità pubblica (sintomatici, di fine quarantena, dei contatti di positivi).

Sospensione dei test a pagamento anche a Menaggio.