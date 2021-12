Ambulanza in fiamme nella sede di Lariosoccorso a Dongo. L’incendio alle 19.30. Probabilmente a causa di un guasto elettrico, l’ambulanza ha preso fuoco, danneggiando un altro mezzo. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Dongo e di Menaggio, che hanno spento le fiamme. Danni soltanto materiale, nessun problema per le persone ed i soccorritori.

Ambulanza in fiamme, sede chiusa

Per la propagazione dei fumi della combustione e per la pulizia della sede, Lariosoccorso a Dongo è stata momentaneamente chiusa. Per garantire in ogni caso il servizio d’emergenza gli operatori sanitari si sono momentaneamente trasferiti nei locali dei vigili del fuoco.

QUI i precedenti interventi dei pompieri a Colverde, a Lezzeno e Cantù