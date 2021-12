Milite Ignoto, cittadinanza onoraria di Olgiate Comasco. In particolare la decisione è stata presa nell’ultima riunione del consiglio comunale e resa nota sul sito Internet del paese. L’invito è giunto a tutte le località del nostro Paese dal Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia. Una proposta in collaborazione con l’Associazione nazionale comuni italiani. Una iniziativa voluta per celebrare un importante anniversario. Il 4 novembre di quest’anno, infatti, ricorreva il centenario della traslazione del Milite Ignoto a Roma nell’Altare della patria al Vittoriano.

Nella nostra provincia pochi giorni fa l’amministrazione comunale di Cantù aveva comunicato il medesimo provvedimento (QUI l’articolo).

Le parole dell’amministrazione

“Il Comune di Olgiate Comasco vuole rendere omaggio a quanti hanno dato la vita durante i conflitti armati del Novecento, lottando per la libertà, la democrazia e per il valore della fratellanza che oggi più che mai deve essere rinnovato e promosso”. Questa è la spiegazione sul sito Internet dell’amministrazione che in più afferma: “Il conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto” rappresenta il simbolo di fratellanza universale ed assume un significato di altissimo valore per tutta l’umanità”.

