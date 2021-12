Truffa ad Albavilla, con un finto tecnico dell’acqua. L’uomo si sarebbe presentato alla porta della vittima in compagnia di un complice travestito da agente di polizia locale, per poi entrare nella casa prescelta.

Como Acqua, tramite i social invita a evitare i truffatori seguendo poche semplici regole. I veri operatori della società sono sempre riconoscibili con divisa e cartellino, e non entrano in casa a meno che non ci siano contatori interni.

Per scongiurare queste truffe, sul sito www.comoacqua.it l’azienda ha poi creato una sezione dedicata al passaggio dell’operatore, per calendarizzare le letture.