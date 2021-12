Stop al basket a causa del Covid. Niente trasferta per la Pallacanestro Cantù domenica prossima, 2 gennaio, sul campo di Treviglio. La decisione è stata presa dalla Federbasket su proposta della Lega Nazionale Pallacanestro. Stop al basket, dunque, con lo spostamento dell’ultima giornata del girone di andata di entrambi i gironi del campionato di A2. Il turno, inizialmente previsto per il 2 gennaio, sarà disputato il 16 gennaio 2022. La S.Bernardo-Cinelandia Park, come detto, era attesa dalla gara di Treviglio.

“Tale provvedimento – specifica la Federazione – si è reso necessario al fine di consentire il recupero delle gare non disputate del girone di andata e di definire la griglia di partecipazione alla prossima Coppa Italia Lnp in programma a marzo”.

I primi due turni di ritorno di entrambi i gironi del campionato di A2, inizialmente previsti per il 9 e il 16 gennaio 2022, sono stati posticipati a data da definire. Alla ripresa, dunque, Cantù ripartirà proprio dalla gara di Treviglio.

Una scelta dettata dall’emergenza sanitaria che ha riguardato anche il torneo di serie B di calcio, in cui gioca il Como. Le gare del 26 e 29 dicembre scorsi sono state infatti posticipate (QUI l’approfondimento). Gli azzurri erano attesi dalla trasferta di Cremona nel giorno di Santo Stefano e dalla successiva sfida interna con il Crotone.