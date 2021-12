Ristori alle imprese danneggiate dallo stop al traffico a Colonno per la variante della Tremezzina. Approvato alla Camera l’ordine del giorno in finanziaria. A darne notizia è il deputato comasco della Lega, Eugenio Zoffili, che nei giorni scorsi ha presentato il documento. Ne parlavamo qui.

Zoffili: “La nostra richiesta ha avuto parere positivo da parte del Governo”

Eugenio Zoffili

“La chiusura a Colonno, come prevedibile, sta causando ripercussioni negative su ristoranti, strutture ricettive, operatori dei mercati, negozi, attività commerciali, artigianali e industriali che hanno subito una contrazione della domanda di beni e servizi – spiega il deputato del Carroccio – Per rimediare almeno in parte a questo problema, su impulso di Confesercenti Como raccolto dalla consigliera regionale leghista, Gigliola Spelzini, ho presentato alla Camera dei Deputati in sede di legge di bilancio un Ordine del Giorno approvato ieri notte per valutare l’opportunità di istituire un fondo straordinario di 30 milioni di euro a favore delle imprese penalizzate”.

Quindi la risposta. “La nostra richiesta ha avuto parere positivo da parte del Governo al fine di avviare una valutazione in merito. Un importante passo avanti per continuare il nostro impegno nel rendere la misura operativa nel più breve tempo possibile. Nella nostra proposta, necessariamente provvisoria e suscettibile di modifiche lungo l’iter di approvazione ancora tutto da instradare, gli indennizzi riguarderebbero le imprese che abbiano subito una diminuzione degli utili nel periodo compreso tra il 1° Dicembre 2021 e il 31 Marzo 2022, in confronto all’anno precedente, superiore al 30%, dando facoltà, inoltre, alle imprese stesse di presentare domanda di cassa integrazione straordinaria per i quattro mesi per i propri dipendenti”.