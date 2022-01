Capodanno a Como. La celebrazione religiosa della giornata prevede oggi alle 17 in Cattedrale la Santa Messa Pontificale, preghiera per la pace e affidamento della Città e della Diocesi alla Madre di Dio con il vescovo Oscar Cantoni. Il 1° gennaio si celebra anche la 55esima Giornata mondiale della Pace.

Sempre oggi, per il Capodanno a Como, una proposta per chi ama i presepi. Nel pomeriggio, infatti, dalle 14 alle 18, al Centro Cardinal Ferari di via Battisti, è aperta una mostra di presepi da tutto il mondo, con la raccolta di Tina e Massimo Scarso. L’esposizione sarà poi accessibile nei giorni 2, 4, 6 e 8 gennaio dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. Ingresso libero con mascherina e Green pass.

“La pandemia, purtroppo, non è finita: essa continua a mietere vittime e a generare un clima di inquietudine, in un orizzonte pieno di incertezza e di paura” ha esordito monsignor Oscar Cantoni, vescovo di Como nel Te Deum. “La pandemia ci obbliga a rivalutare ciò che veramente conta e a vivere in un modo diverso” ha aggiunto.

