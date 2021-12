Il nuovo decreto del Governo– che entrerà in vigore tra poche ore dopo la pubblicazione su Gazzetta ufficiale è il risultato di diverse riunioni con Regioni e tecnici. Le nuove regole, alcune valide dal 10 gennaio, hanno un obiettivo chiaro: frenare la quarta ondata di Covid.

Quarantene

Il nodo più critico da sciogliere era quello sulle quarantene in conseguenza a contatti stretti con positivi. Palazzo Chigi ha deciso di eliminarle per i vaccinati con tre dosi, i guariti o chi ha effettuato il richiamo da meno di 4 mesi. Per 10 giorni, però, i cittadini in questione dovranno usare la mascherina Ffp2 e sottoporsi a tampone (rapido o molecolare) se sintomatici. Già nel decreto del 23 dicembre il Governo aveva esteso l’uso di questi dispositivi a sempre più luoghi. Adesso è anche in corso la discussione per ottenere prezzi calmierati. Per tutti coloro che hanno ricevuto il vaccino da più di quattro mesi la quarantena diventerà invece di 5 giorni. Per i non vaccinati di 10.

Green pass

Un altro capitolo complesso del nuovo pacchetto di regole, riguarda il green pass. Quello “rafforzato” sarà necessario in ristoranti e bar al chiuso; piscine, palestre e sport; musei e mostre; centri benessere, parchi divertimento, centri culturali, sociali e ricreativi (a eccezione di quelli per l’infanzia); e in tutte le tipologie di sale gioco. Dal 10 gennaio e fino al 31 marzo (ovvero quando scadrà lo stato di emergenza) verrà richiesto il green pass rafforzato su tutti i mezzi di trasporto pubblico.

Stadi e palazzetti

Norme quindi, che non sono propriamente nuove ma piuttosto delle misure intensificate. In certi casi, per limitare l’aumento dei casi, il Governo ha anche fatto un passo indietro rispetto alle regole attuali. Per stadi e palazzetti la stretta si misura in termini percentuali. La capienza viene ridotta al 50% per quelli all’aperto al 35% per quelli al chiuso.

Feste

Anche quest’ultimo periodo delle feste è quindi stato inevitabilmente influenzato dalla pandemia, sebbene il Natale 2021 -la maggior parte delle regioni- lo abbia passato in zona bianca. E per non lasciare nulla al caso, il Capodanno e il nuovo anno si affacciano già con qualche restrizione. Una cosa poi bisogna dirla, con le nuove regole non sarà impossibile divertirsi, ma fino al 31 di gennaio saranno vietati eventi feste e concerti che potrebbero creare situazioni di assembramento.