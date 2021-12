Le lezioni dell’Università Popolare di Como proseguono fino alla fine di gennaio.

Per questo quadrimestre le sedi dei corsi saranno tre in città. Teatro Sociale di Como, Circoscrizione 7 in via Collegio dei Dottori 9 e Pinacoteca Civica, via Diaz 84.

Tutti gli incontri iniziano alle ore 15.30 e terminano alle ore 17.00

La partecipazione ai corsi e alle lezioni dell’Università Popolare avviene tramite prenotazione on-line su www.eventbrite.it (cercando “auser”)

Il programma del primo quadrimestre

“Questo quadrimestre, nonostante la perdurante criticità legata al contagio, abbiamo voluto, anche in linea con i principi di socializzazione e lotta alla solitudine della nostra associazione, riproporre un’importante insieme di lezioni in presenza” scrive il direttivo di Auser sul sito.