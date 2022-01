Terza Big Bench sul Lario. Il 2021 che si è appena concluso è stato decisamente prolifico per chi ama questo tipo di turismo. Tre nuove panchine giganti sono ora in provincia di Como a Bellagio, Centro Valle Intelvi e a Zelbio. Un fenomeno, quello delle Big Bench, in continua espansione, con sempre più persone – i cosiddetti “panchinisti itineranti”, che si concedono gite o addirittura vacanze nelle zone dove si trovano queste strutture.

Big Bench sul Lario, ma tutto iniziò in Piemonte

Il Big Bench Community Project nasce da una idea del designer americano Chris Bangle e della moglie Catherine. La coppia dal 2009 vive in Piemonte e nel 2010 ha proposto la prima panchina gigante a Clavesana. Da quel giorno ne sono state collocate 189, quasi tutte in Italia, ma non mancano in Scozia e in Polonia. Le località che si propongono vengono selezionate con cura. Per avere l’autorizzazione a costruire una Big Bench è necessario seguire una serie di stretti parametri, anche se il primo è quello di avere un panorama suggestivo. L’idea di base è di dare un contributo ad economia e turismo locali. Gli appassionati, come detto, sono moltissimi e generalmente uniscono il piacere di una gita – magari con la degustazione di pietanze tipiche – alle foto con la panchina gigante locale. E a salire e a farsi immortale non ci sono soltanto – come si potrebbe immaginare – bambini, ma persone di tutte le età.

Big Bench sul Lario, tre luoghi per una gita



Big Bench sul Lario: hanno già beneficiato di questo successo di pubblico le prime due strutture, inaugurate nei mesi scorsi a Bellagio (panchina numero 137) e Centro Valle Intelvi (166). Ora si è aggiunta da poche settimane quella di Zelbio (185). Mete che possono essere magari raggiunte in questi giorni di vacanza per una passeggiata in luoghi comunque belli. Da una parte la Valle Intelvi, dall’altra il Triangolo Lariano.

Quella di Zelbio, l’ultima nata, si trova a Pian del Tivano, ed è stata già soprannominata la “panchina gigante del tramonto”. Alle sue spalle si trovano i monti del Lago di Como, che offrono colori speciali nelle ore in cui il sole cala: Monte di Careno, Monte Colmegnone, Monte di Binate, Monte Generoso e Monte d’Orimento. Di fronte, invece, oltre alla panoramica su Pian del Tivano, si possono scorgere il Monte San Primo (la vetta più alta del Triangolo Lariano, con i suoi 1.681 metri), Monte Lot, Cima del Costone e Monte Doardo.

QUI il meteo di inizio 2022 in provincia di Como

Un particolare della panchina di Zelbio