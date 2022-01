I vigili del fuoco hanno tratto in salvo due cagnolini che, seguendo una volpe, sono finiti in un cunicolo sottoterra. Storia a lieto fine di inizio anno quella andata in scena a Lomazzo in via del Fossato.

I pompieri del distaccamento di Lomazzo insieme con i colleghi specializzati del comando di Bergamo arrivati con due mezzi. Dopo ore di lavoro e fatica intorno alle 19 di ieri sera i cani, che fortunatamente non erano feriti, sono stati salvati.