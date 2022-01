Il meteo di inizio anno: sarà un principio di 2022 all’insegna del bel tempo. Permane infatti la fase anticiclonica a garanzia di tempo stabile sulla provincia di Como e su tutta la Lombardia. Inizio anno, dunque, con prevalenza di cielo sereno su pedemontane e settori alpini con temperature decisamente miti per il periodo. Attenzione, però, alle nebbie anche persistenti invece sulle aree di pianura, con temperature più contenute.

Cielo sereno anche per le giornate successive, con un peggioramento nella notte tra lunedì e martedì: il giorno 4 sarà nuvoloso, con possibili precipitazioni (pioggia) in serata. Il meteo di inizio anno prevede per la festività dell’Epifania sarà bel tempo, con possibilità di nebbia nelle zone di pianura.

