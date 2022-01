Dopo il record di ieri, i dati di oggi sabato 1 gennaio 2022 relativi alla diffusione del Coronavirus in Lombardia non migliorano.

Con poco più di 200mila tamponi giornalieri, sono stati rintracciati in regione 37.270 nuovi contagi. Il tasso di positività è al 18,6%. Sono 25 gli ingressi nelle terapie intensive lombarde (222 in totale), e 86 nuovi ricoveri nei reparti ordinari (1.945 in totale). Si registrano 14 nuovi decessi legati al Covid. (Qui i dati nazionali del bollettino del ministero della Salute).

I dati dei nuovi contagi per provincia: Milano 12.970, Brescia 3.835, Bergamo 3.544, Varese 3.131, Monza 3.860, Como 2.149, Pavia 1.880, Cremona 1.348, Lecco 1.175, Mantova 1.028, Lodi 913, Sondrio 533.