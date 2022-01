Ricorre oggi il 61esimo anniversario della morte di Ugo Bernasconi, pittore, scrittore e aforista. Questa mattina al cimitero maggiore di Cantù alla presenza del sindaco, Alice Galbiati e dell’assessore alla cultura Isabella Girgi, il presidente della Pro Cantù, Pasquale Di Stefano, ha deposto un omaggio floreale sulla sua tomba.

Instancabile promotore culturale

Nato a Buenos Aires il 21 maggio del 1874 si stabilì a Cantù nel 1918 e vi rimase fino alla sua morte avvenuta il 2 gennaio del 1960.

Bernasconi si è via via affermato come pittore senza mai trascurare la sua attitudine alla scrittura pubblicando racconti e poesie.

Bernasconi è stato un instancabile promotore culturale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale ha promosso la costituzione in città del Circolo di Cultura che ebbe l’incarico di organizzare e gestire la Biblioteca Comunale. Biblioteca che, dal 1978, porta il suo nome.

La mostra al Cortile delle Ortensie

Intanto, al Cortile delle Ortensie di via Matteotti, prosegue la mostra delle sue opere che proseguirà fino al 9 gennaio prossimo anche se si sta verificando la possibilità, Covid permettendo, di farla proseguire fino alla fine del mese.