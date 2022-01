La giunta comunale di Como ha approvato una serie di progetti esecutivi per lavori a San Pietro in Atrio e allo Spazio Natta. E’ emerso al termine del percorso di verifica delle condizioni di adeguatezza delle sedi espositive e museali della città alla luce delle evoluzioni normative. In particolare saranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria su impianti e finiture, al fine di migliorare la fruizione del pubblico, per un totale di 63 mila euro.

I lavori da svolgere a San Pietro in Atrio e allo Spazio Natta

Il progetto a San Pietro in Atrio prevede l’applicazione di intonaci deumidificanti, il rifacimento delle luci nella zona archeologica e la tinteggiatura.

Allo Spazio Natta sarà realizzato un pavimento in resina, saranno effettuate le tinteggiature e sarà realizzata l’illuminazione del giardino.